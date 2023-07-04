×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Berke Büyüktuncel, dünyanın en iyi 5'inde!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Berke Büyüktuncel#U19 Erkek Basketbol Milli Takımı
Berke Büyüktuncel, dünyanın en iyi 5inde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Macaristan’ın ev sahipliğindeki organizasyonda çok başarılı bir sınav veren U19 Milli Takımımız, oynadığı 7 maçın 6’sını kazanırken, sadece şampiyon İspanya’ya yenildi. Turnuvada 11.4 sayı, 8.3 ribaund, 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan Berke Büyüktuncel, en iyi 5’e seçildi. Takımımızın oyun kurucusu Tan Yıldızoğlu da en iyi ikinci 5’te yer aldı.

Haberin Devamı

Macaristan’ın Debrecen kentinde düzenlenen U19 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımız, son derece başarılı bir sınav verdi. 16 ülkenin katıldığı organizasyonda ay yıldızlı gençlerimiz, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyonada oynadığı 7 maçın 6’sını kazanıp, sadece yarı finalde İspanya’ya mağlup olan millilerimiz, bronz madalya karşılaşmasında da basketbolda dünyanın 1 numaralı ülkesi ABD’yi 14 sayı farkla 84-70 yendi. Yarı finalde gençlerimizi yenen İspanya, finalde Fransa’yı da 73-69 mağlup ederek şampiyon oldu.

U19 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi gururlandıran bir başka olay, milli oyuncularımızdan Berke Büyüktuncel’in en iyi 5’e seçilmesi oldu.

UCLA'DA OYNAYACAK

TOFAŞ altyapısından yetişen ve yeni sezonda ABD’de UCLA forması giyecek olan 18 yaşında ve 2.06 metre boyundaki forvet Berke, organizasyonda oynadığı maçlarda 11.4 sayı, 8.3 ribaund, 3.7 asist, 1.3 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı.

Haberin Devamı

Galatasaray’da forma giyen 18 yaşındaki oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu da 9.4 sayı, 2.3 ribaund ve 5.3 asist ortala malarıyla en iyi ikinci 5’e seçildi.

Berke Büyüktuncel, dünyanın en iyi 5inde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Berke Büyüktuncel#U19 Erkek Basketbol Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya