Berke Büyüktuncel, dünyanın en iyi 5'inde!

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Macaristan’ın Debrecen kentinde düzenlenen U19 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımımız, son derece başarılı bir sınav verdi. 16 ülkenin katıldığı organizasyonda ay yıldızlı gençlerimiz, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyonada oynadığı 7 maçın 6’sını kazanıp, sadece yarı finalde İspanya’ya mağlup olan millilerimiz, bronz madalya karşılaşmasında da basketbolda dünyanın 1 numaralı ülkesi ABD’yi 14 sayı farkla 84-70 yendi. Yarı finalde gençlerimizi yenen İspanya, finalde Fransa’yı da 73-69 mağlup ederek şampiyon oldu.

U19 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi gururlandıran bir başka olay, milli oyuncularımızdan Berke Büyüktuncel’in en iyi 5’e seçilmesi oldu.

UCLA'DA OYNAYACAK

TOFAŞ altyapısından yetişen ve yeni sezonda ABD’de UCLA forması giyecek olan 18 yaşında ve 2.06 metre boyundaki forvet Berke, organizasyonda oynadığı maçlarda 11.4 sayı, 8.3 ribaund, 3.7 asist, 1.3 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı.

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Galatasaray’da forma giyen 18 yaşındaki oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu da 9.4 sayı, 2.3 ribaund ve 5.3 asist ortala malarıyla en iyi ikinci 5’e seçildi.