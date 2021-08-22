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Haber Giriş: 22.08.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Berke Akçam dünya şampiyonasında gümüş madalyayı Türkiye rekoruyla aldı

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Berke Akçam dünya şampiyonasında gümüş madalyayı Türkiye rekoruyla aldı

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.

Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

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