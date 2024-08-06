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Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finalde!

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#Paris 2024#Berke Akçam#Olimpiyat
Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:02

Paris 2024'te milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.

Bu kategorida yarı final mücadelesi 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.35'te yapılacak.

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#Paris 2024#Berke Akçam#Olimpiyat

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