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GeriFutbol Berkan Kutlu: "Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Berkan Kutlu: "Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım..."

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Berkan Kutlu: "Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım..."

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı kulüp için elinden geleni yapacağını söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi
onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
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Berkan Kutlu: Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım...

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