Berkan Kutlu: "2000 yılıyla kıyaslanmak doğru değil"

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Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunun efsane olduğunu belirten Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Korumamız gereken 1 puan vardı, koruduk. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok iyi oldu. 2000 yılında 2 yaşındaydım. 2000 yılıyla kıyaslanmak doğru değil. Onların hepsi efsane. Naçizane yapacağımız katkıyı veriyoruz. Onlarla kıyaslanmak doğru değil." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ise "Avrupa'da iki taraf da oynamak istiyor. Türkiye Ligi biraz daha mücadele, savaş, fizik gücüne dayalı. Biraz daha zorluk çekiyoruz. Lider olmanın vermiş olduğu özgüvenle sahada rahat oluyoruz. Oyunumuz da daha güzel oluyor. Her maça çok büyük bir heyecanla, özveriyle çıkıyoruz. Bu da sahaya yansıyor." dedi.