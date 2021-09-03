Berisha yeni Muriqi, Meyer tam bir joker! Fenerbahçe'nin transferleri...

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe, dün transferde çifte sürpriz yaparak Avusturya’dan santrfor Mergim Berisha, Almanya’dan da Alex Meyer’i getirdi. Her ikisi de genç ve dün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilen futbolcular, bugün kendilerini sarı lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmelere imza atacak. Peki, Fenerbahçe’nin yeni transferleri Berisha ve Meyer nasıl futbolcular ve özellikleri neler? Yaptığımız araştırmalar sonucunda iki oyuncuyla ilgili önemli bilgilere ulaştık...

Berisha, Fenerbahçe'deki 4. Kosovalı

Santrfor mevkisi için transfer edilen Mergim Berisha için ‘Fenerbahçe’nin yeni Vedat Muriç’i’ demek kesinlikle yanlış olmaz. Her ne kadar Almanya pasaportlu olsa da, o da Vedat Muriç gibi Kosova kökenli.

İŞ İÇİN ALMANYA'YA...

Almanya’ya işçi olarak gelen bir Kosovalı ailenin çocuğu olan Berisha, 23 yaşında ve 1.88 metre boyunda. Berisha, ilk profesyonel maçına 2014’te henüz 16 yaşında iken FC Liefering formasıyla çıktı. Mattersburg maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra fileleri havalandıran Berisha, 2017’de RB Salzburg’a transfer oldu.

SALZBURG'DA 6 KUPA

Salzburg formasıyla 58 maçta 24 gol kaydeden, takımıyla 3’er kez Bundesliga ve Avusturya Kupası kaldıran Berisha, şampiyonluklara alışkın. Mergim Berisha; Fadil Vokrri, Vedat Muriç ve Kemal Ademi’nin ardından F.Bahçe’de 4. Kosovalı oldu.

Max Meyer tam bir Ronaldo fanatiği

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yeni jokeri Max Meyer ise 25 yaşında ve 1.73 metre boyunda. Cristiano Ronaldo hayranı olan Alman futbolcu, Portekizli dünya yıldızı gibi 7 numaralı formayı giyerek, futbol dünyasında ‘MM7’ diye anılmasını isteyecek kadar fanatik.

SCHALKE'DE YETİŞTİ

Schalke 04 altyapısından yetişip A takıma yükselen Meyer, 2018’de İngiltere’nin Cyrstal Palace takımına transfer oldu. 2021 Ocak ayına kadar İngiliz kulübünde oynayan Meyer, geçen sezonun ikinci yarısında Köln’de forma giydi. Bundesliga’da 156 maçta forma giyip 17 gol, 16 asist üreten Meyer, Premier Lig’de ise 46 karşılaşmada 1 gol, 3 asist kaydetti. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alman futbolcunun piyasa değeri 2018 yılında 20 milyon Euro’ya kadar yükseldi.

4 KEZ A MİLLİ OLDU

Ancak, formasındaki amblemin yerine kendi özel sponsoru Nike’ın logosunu yapıştırınca Schalke’de gözden düştü.

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