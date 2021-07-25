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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Beril Böcekler ve Merve Tuncel, Tokyo 2020'de final bileti alamadı

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Beril Böcekler ve Merve Tuncel, Tokyo 2020'de final bileti alamadı

Milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel(fotoğrafta), 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 400 metre serbest stil yarışlarında final bileti alamadı.

Beril Böcekler, yarışta 4.08.27'lik derecesiyle 16. sırada kalırken, Merve Tuncel 4.11.06 ile 19. oldu. Her iki yüzücü, bu sonuçlarla finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Bu sonuçların ardından Beril, Tokyo 2020'ye veda etti. Merve Tuncel ise oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.

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