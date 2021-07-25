Beril Böcekler ve Merve Tuncel, Tokyo 2020'de final bileti alamadı

Beril Böcekler, yarışta 4.08.27'lik derecesiyle 16. sırada kalırken, Merve Tuncel 4.11.06 ile 19. oldu. Her iki yüzücü, bu sonuçlarla finalde yarışma hakkı elde edemedi.



Bu sonuçların ardından Beril, Tokyo 2020'ye veda etti. Merve Tuncel ise oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.