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Beretta Famila Schio 76 - 73 Galatasaray (Maç özeti)

#Galatasaray#Beretta Famila Schio#Kadınlar Euroleague
Beretta Famila Schio 76 - 73 Galatasaray (Maç özeti)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague B Grubu 7. maçında Beretta Famila Schio ile karşıya geldi. Karşılaşmayı İtalyan ekibi 76-73 kazandı.

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Kadınlar Euroleague B Grubu 7'nci maçında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Familia Schio'ya 76-73 mağlup olarak 3'üncü yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Kaela Davis kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi takımda ise Laksa 11 sayıyla mücadele etti.

SALON: Palazzetto Livio Romare
HAKEMLER: Valentin Oliot, Esperanza Mendoza Holgado, Veronika Vavrova
BERETTA FAMILIA SCHIO: Sottana 10, Laksa 11, Crippa 3, Gruda 10, Keys 9, Mestdagh, Dotto 9, De Shields 10, Andre 4, Collier 10
GALATASARAY: Pelin Bilgiç 3, Davis 24, Williams 10, Steinberga 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran, Melis Gülcan 5, Merve Aydın
1'İNCİ PERİYOT: 22-13
İLK YARI: 39-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53

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#Galatasaray#Beretta Famila Schio#Kadınlar Euroleague

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