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Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir

#Başakşehir#Ümraniyespor#Gulbrandsen
Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir

 Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

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Turuncu-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 öne geçen Medipol Başakşehir, 33. dakikada Deniz Türüç'ün penaltıdan fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın 52. dakikasında Danijel Aleksic ile farkı 3'e çıkaran turuncu-lacivertli ekip karşısında Bereket Sigorta Ümraniyespor 81. dakikada Ercan Coşkun ile bir gol buldu.

Medipol Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.

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#Başakşehir#Ümraniyespor#Gulbrandsen

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