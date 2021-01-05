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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu için açıklama!

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Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu için açıklama!
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Şanlıurfa'da bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor takımı, türkücü Berdan Mardini'yi telefonla dolandırdığı iddia edilen futbolcu Tolgahan Nurhak'ın kadrolarında yer almadığını açıkladı.

Şanlıurfa'da bulunan Karbel Karaköprü Belediyespor, türkücü Berdan Mardini'yi telefonla arayan ve ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyerek dolandırdığı iddia edilen futbolcu Tolgahan Nurhak'ın kadrolarında yer almadığını açıkladı.

Türkücü Berdan Mardini'yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Tolgahan Nurhak olduğu ve hakkında dava açıldığı yönündeki haberler üzerine, kulüpten açıklama yapıldı.

2019 YILINDA 6 AY LİSANS VERİLMİŞ

İsmi geçen kişinin 2019 yılında 6 ay süreyle lisanslı olarak takımda yer aldığı ancak hiçbir maçta forma giymediği öğrenildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kadrolarında dolandırıcılık olayına ismi karışan Tolgahan Nurhak'ın bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın, 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür"

Berdan Mardiniyi dolandırdığı iddia edilen futbolcu için açıklama

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