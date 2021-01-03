Türkiye bu transferi konuşuyor! Her şeyi değiştiren o görüşme...

Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Özdemir'in talipleri her geçen gün artıyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla hem Süper Lig devleri hem de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda...

'BERAT TRANSFERİ BİTTİ' DEMİŞTİ AMA...

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu da geçtiğimiz gün Twitter'dan bir paylaşım yaparak Trabzonspor'un Berat Özdemir transferini bitirdiğini iddia etmişti.

Soylu paylaşımında "Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE LILLE DE İSTİYOR

Ancak NTVSpor'un haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Genç oyuncunun talipleri Türkiye ile sınırlı değil.

LILLE GÖRÜŞÜYOR, HEDEFİ AVRUPA OYNAMAK

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi isimleri kadrosunda bulunduran Ligue 1 ekibi Lille, Berat Özdemir için de görüşme halinde. Almanya ve İtalya Ligi'nden de talipleri bulunan genç orta sahanın önceliği kariyerini Avrupa'da sürdürmek...

Berat Özdemir, için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Ankara temsilcisi, bonservis bedelinin yanında futbolcunun sonraki satışından pay almayı da hedefliyor. Berat Özdemir, bu sezon Süper Lig’de 13 maçta 3 gollük performans sergiledi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...