Berat Özdemir gol atıp takımına puanı getirdi, daha sonra Umre yaptı

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında milli futbolcu Berat Özdemir'in takımı El İttifak, deplasmanda Al Wahda ile karşılaştı. Al Wahda, Jean-David Beauguel’in golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir, Mohammed Al Kuwaykibi’nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından El İttifak, puanını 5’e yükselterek 9. sırada yer aldı.



Arabistan ekibiyle ligde çıktığı 5 maçın 4’ünde 90 dakika sahada kalan Berat Özdemir, toplam 436 dakika süre aldı.



Maçtan sonra Umre ziyareti



Milli futbolcu Berat Özdemir, gol attığı maçın ardından Mekke şehrine giderek takım arkadaşlarıyla birlikte Umre ibadeti gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kabe’deki ihramlı fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.