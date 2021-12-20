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Beraber yürüdük biz bu sezonda!

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Beraber yürüdük biz bu sezonda

Derbi, kıran kırana ve heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu.

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Her iki takımın da ligde somut bir hedefi olmadan çıktığı derbinin, kazanana psikolojik bir moral ve zirveye bir tık yaklaşma dışında fazlaca bir vaadi yoktu teoride. Pratikte, daha maç başlamadan bu derbinin futbol adına, heyecan adına, goller ve iyi futbol adına her zaman olduğu gibi çok şey vadettiğini biliyorduk. Tribünlerin hınca hınç dolu olması taraftarın da bu maçtan beklentisinin, iddiası kalmamış iki takım arasında oynanacak bir formalite maçından çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyordu.

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SiSTEMi TEMiZE ÇEKME MAÇIYDI

Geldiği günden bu yana hakkındaki tartışmalar hiç dinmeyen Pereira için kendini ve sistemini temize çekme maçıydı bu. 2-1 kazanılan Galatasaray derbisine eklenecek bir Beşiktaş galibiyeti, Portekizli teknik adamın devre arasında kesinleşen ayrılığına başı daha dik çıkmasını sağlayacaktı kuşkusuz. Galatasaray maçı hariç inatla sahip çıktığı, sırtını üçlü savunmaya yaslayan ve yıldızlardan değil takım oyunundan beslenen sistemini galibiyet hanesi daha ağır basan bir noktada ve derbi zaferleriyle süsleyerek kapatmak, “İlerde biz bu adamı neden göndermiştik” noktasında “O kadar da kötü değildi” cümlelerine vesile olacaktı kuşkusuz.

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ALTYAPIDAN BU KEZ HOCA ÇIKTI

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Tazminat maddesi sonradan ortaya çıktığı için vazgeçilen Pinheiro’nun yokluğunda kendini tekrar Beşiktaş’ın başında bulan Önder Karaveli içinse bir derbiden çok öte, belki bir kariyer dönemeç maçıydı. Vekaleten gelen görevde, daha ikinci haftadan kalıcı değişiklikler yapmasını, üstelik bir derbi maçında yapmasını beklemiyordu kimse ancak Beşiktaş’ın daha iki haftada iyiye giden oyunu, ilk 11’de yer yer verilen ve sonradan giren genç isimlerle yıldızların uyumu, Beşiktaş’ın galibiyeti biraz da şanssızlığı yüzünden kaçırması, altyapıdan her zaman oyuncu çıkmadığını bazen de hoca çıkabileceğini müjdeler gibiydi.

iKiSi DE MUTSUZ OLDU

Rakibi bu durumdayken kazanamamak iki takım için de başarısızlık olacaktı ve öyle de oldu. Tarafsız gözle izleyenler Fenerbahçe’nin iki kez öne geçtiği, Beşiktaş’ın iki kez geriden gelip skoru eşitlemeyi başardığı kıran kırana ve heyecanlı bir maç izlediler. Maçı oynayan takımlarsa, hak ettiklerini düşündükleri bir karşılaşmayı berabere bitirmenin mutsuzluğunu yaşıyordu.

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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