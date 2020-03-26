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GeriFutbol Benzia’dan F.Bahçe’ye 840 bin euroluk şok
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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Benzia’dan F.Bahçe’ye 840 bin euroluk şok

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Benzia’dan F.Bahçe’ye 840 bin euroluk şok
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Koronavirüs sebebiyle tüm spor paydaşları evlerine kapanırken Fenerbahçe’ye yurt dışından bir kötü haber daha geldi.

Sarı lacivertli takımda 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, alacaklarına yönelik FIFA’ya yaptığı şikayetin haklı bulunduğu öğrenildi.

Bu durumda Fenerbançe 25 yaşındaki eski futbolcusuna maaşları, bonus olarak verilmesi gereken ücretleri ve kesilen para cezaları olarak toplam 840 bin euro ödemekle karşı karşıya.

FIFA, sarı lacivertli ekibin 45 gün içinde ödemesini karara bağlarken Fenerbahçe’nin bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

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