Benzia’dan F.Bahçe’ye 840 bin euroluk şok

Sarı lacivertli takımda 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, alacaklarına yönelik FIFA’ya yaptığı şikayetin haklı bulunduğu öğrenildi.

Bu durumda Fenerbançe 25 yaşındaki eski futbolcusuna maaşları, bonus olarak verilmesi gereken ücretleri ve kesilen para cezaları olarak toplam 840 bin euro ödemekle karşı karşıya.

FIFA, sarı lacivertli ekibin 45 gün içinde ödemesini karara bağlarken Fenerbahçe’nin bu karara itiraz edeceği öğrenildi.