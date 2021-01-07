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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Benzema'nın Valbuena'ya 'şantaj' davasında yeni karar! Mahkemeye sevk edildi...

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Benzema'nın Valbuena'ya 'şantaj' davasında yeni karar! Mahkemeye sevk edildi...
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema'nın, şantaj suçlamasıyla hakkında Fransa'da devam eden davada mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Versailles Savcılığından yapılan açıklamada, Karim Benzema ve 4 kişinin söz konusu davada Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, yaptığı açıklamada, "Saçma" olarak nitelendirdiği bu karar nedeniyle şaşırmadıklarını ve müvekkiline yönelik acımasız tutumu kınadığını söyledi.

Fransız futbolcu Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi." kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Benzemanın Valbuenaya şantaj davasında yeni karar Mahkemeye sevk edildi...

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