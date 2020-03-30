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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Benzema'dan olay Giroud cevabı! "Ben Formula 1'im o ise karting"

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Benzema'dan olay Giroud cevabı! "Ben Formula 1'im o ise karting"
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İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema, bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud ile karşılaştırılmasına, "Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im." cevabını verdi.

Benzema, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında takipçilerine açıklamalarda bulundu.

Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im. Onun kendi kariyeri var,
istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım." ifadelerini kullandı.

Giroud'un oyun tarzının Fransa Milli Takımı'na yakıştığını belirten Benzema, şöyle konuştu:

"Orada iyi çünkü Mbappe ve Griezmann gibi hızlı ve onun etrafında oynayıp kendisine gol attırabilecek oyuncular var. Defans oyuncuları üzerinde ağırlığını hissettiriyor ve etrafındakilere gol atma imkanı sağlıyor. Oyununu herkes seviyor mu bilmiyorum. Olağanüstü oynamıyor ve yaptığı şeyler muhteşem değil ama Fransa Milli Takımı'na uyuyor."

Benzemadan olay Giroud cevabı Ben Formula 1im o ise karting

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