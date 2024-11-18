Bentancur'un Heung-min Son'a yaptığı şaka pahalıya patladı! 7 maç ceza verildi...

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İngiltere Premier Lig'de Tottenham'da oynayan Rodrigo Bentancur, ülkesindeki bir TV programında takım arkadaşı Heung-min Son'a ırkçı şaka yapmıştı.

Bentancur katıldığı programda bir muhabirin Tottenham formasını istemesinin üzerine, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" şeklinde şakayla karşılık vermişti.

Yıldız futbolcunun bu sözleri İngiltere'de ve dünyada büyük tepki çekerken yıldız oyuncuya soruşturma başlatıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Rodrigo Bentancur, Son için kullandığı ırkçı ifadelerden ötürü İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 7 maç men ve 120 bin euro para cezasına çarptırıldı.

'ÖZÜR DİLEDİ, SORUN YOK'

Güney Koreli oyuncu Son, Bentancur'un kendisinden özür dilediğini ve aralarında bir problem olmadığını dile getirdi. Başarılı oyuncu "Rodrigo'yu seviyorum. Birlikte birçok güzel anımız var. Bunu söyler söylemez benden özür diledi. Evdeydim, ne olduğunu fark etmedim bile. Bana uzunca bir mesaj gönderdi ve özür diledi." ifadelerini kullandı.