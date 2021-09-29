Bent over barbell row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Bent over barbell row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Duruşma sonrası sözleri dikkat çektiSisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı! Duruşma sonrası sözleri dikkat çekti#Seyhan Soylu
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bent over barbell row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Bent over barbell row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Bent Over#Bent Over Barbell Row#Barbell Row
Bent over barbell row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Bent over barbell row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Fitness yaparken kullanılan pek çok hareket vardır. Özellikle sırt bölgesini çalıştırmak için yapılan hareketlerden biri de bent over barbell row hareketidir. Sizler için bent over barbell row nedir, bent over barbell row ne işe yarar, bent over barbell row nasıl yapılır, bent over barbell row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır sorularını yanıtladık. Ayrıca bent over barbell row yaparken nelere dikkat edilmelidir, bent over barbell row hareketine alternatif ne yapılabilir, bent over barbell row faydaları var mıdır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bu hareket vücudun arka bölgesini en çok çalıştıran hareketlerin arasında bulunduğu için diğer spor dallarında da kullanılır. Ancak öncesinde vücudun esnetilmesi ve hareketin doğru pozisyonda yapılması oldukça önemlidir.

Bent Over Barbell Row Nedir?

Bent over barbell row adı verilen egzersiz, diz hizasında veya altında bulunan ağırlığın yukarı doğru kaldırılmasıyla yapılan bir spor hareketidir. Vücudun arka bölgesini çalıştırdığı ve kasları geliştirdiği için sporcular tarafından oldukça tercih edilir. Yeni başlayanlar, boş bir bar yardımıyla doğru pozisyonları öğrendikten sonra ağırlık kaldırmalıdır.

Bent Over Barbell Row Ne İşe Yarar?

Bent over barbell row, diğer egzersizler gibi yalnızca vücudu geliştirmeyi ve kasları belirgin hale getirmeyi amaçlayan bir harekettir. Ayrıca vücudun daha sağlıklı bir formda olmasına yardımcı olur. Fazla yağların yakılmasında da faydalanılabilecek egzersiz çeşitleri arasında yer alır.

Bent Over Barbell Row Nasıl Yapılır?

Bu hareketi yaparken öncelikle kullanılacak barlara ağırlıkların dikkatli biçimde takılması gerekir. Ardından ayakları omuz genişliğinde açarak dizleri kırmak, kalçaları havaya kaldırmak gerekir. Üst vücudu yarım şekilde öne eğerek barın kavranması gerekir.

Kullanılan bar, diz altlarından karın hizasına kadar çekilmelidir. Bir saniye kadar bu hizada tutulduktan sonra daha yavaş bir şekilde yeniden diz hizasına indirilmelidir. Bu esnada nefes alış veriş hızını ve düzenini kontrol etmek hareketin etkisini arttırır.

Bent Over Barbell Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Bent over barbell row sırt ve kanatları çalıştırmasıyla ünlü olan bir egzersizdir. Kanat kası, diğer adıyla Lattisimus dorsi en çok çalışan kas grubudur. Ayrıca Infraspinatus, Teres major ve teres minor, trapezuis kaslarının gelişimine de oldukça faydalıdır. Çekiş anında Posteriror Delroid adı verilen arka omuz kası, Biceps Brachii ve Brachiallis kasları da ikincil olarak çalışmaktadır.

Bent Over Barbell Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Spor esnasında kaldırılan ağırlıkların yanlış tutulması vücutta bazı sorunlara yol açılabilir. Bu nedenle bent over barbell row yaparken öncelikle doğru tutuş teknikleri öğrenilmelidir. Egzersiz öncesi esneme hareketleri yapılarak olası kas sorunlarının önüne geçilebilir. Ayrıca, vücudun dayanamayacağı kadar ağırlık taşımaktan kaçınılmalı, spor programında yapılan düzene göre tekrarlanması gerekir.

Bent Over Barbell Row Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Bent Over Barbell Row, sırt kaslarını ve kanatları çalıştırmak için yapılan bir harekettir. Bu nedenle aynı kas gruplarını çalıştıran diğer egzersizleri yapmak da aynı sonuca ulaşmayı sağlar. Bent Over Barbell Row yerine Inverted Row, Seated Cable Row, One Arm Dumbbell Row, Seated Band Rows hareketleri yapılabilmektedir. Bu hareketlerin bir kısmında halter ve dumbell gerekliyken bir kısmında kişinin vücut ağırlığından destek alınır.

Bent Over Barbell Row Faydaları Var mıdır?

Düzenli olarak egzersiz yapmanın hem kısa hem uzun vadede faydası çoktur. Vücudun daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olan bu hareketi sırt kaslarını güçlendirerek ağırlıkları kolayca taşıyabilmeyi sağlar. Sırt kaslarının daha güzel görünmesinin yanında, fazla yağların yakılarak iç organların daha az yorulmasına yardımcı olur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bent Over#Bent Over Barbell Row#Barbell Row