Bent over barbell row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Bent over barbell row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Bu hareket vücudun arka bölgesini en çok çalıştıran hareketlerin arasında bulunduğu için diğer spor dallarında da kullanılır. Ancak öncesinde vücudun esnetilmesi ve hareketin doğru pozisyonda yapılması oldukça önemlidir.



Bent Over Barbell Row Nedir?



Bent over barbell row adı verilen egzersiz, diz hizasında veya altında bulunan ağırlığın yukarı doğru kaldırılmasıyla yapılan bir spor hareketidir. Vücudun arka bölgesini çalıştırdığı ve kasları geliştirdiği için sporcular tarafından oldukça tercih edilir. Yeni başlayanlar, boş bir bar yardımıyla doğru pozisyonları öğrendikten sonra ağırlık kaldırmalıdır.



Bent Over Barbell Row Ne İşe Yarar?



Bent over barbell row, diğer egzersizler gibi yalnızca vücudu geliştirmeyi ve kasları belirgin hale getirmeyi amaçlayan bir harekettir. Ayrıca vücudun daha sağlıklı bir formda olmasına yardımcı olur. Fazla yağların yakılmasında da faydalanılabilecek egzersiz çeşitleri arasında yer alır.



Bent Over Barbell Row Nasıl Yapılır?



Bu hareketi yaparken öncelikle kullanılacak barlara ağırlıkların dikkatli biçimde takılması gerekir. Ardından ayakları omuz genişliğinde açarak dizleri kırmak, kalçaları havaya kaldırmak gerekir. Üst vücudu yarım şekilde öne eğerek barın kavranması gerekir.



Kullanılan bar, diz altlarından karın hizasına kadar çekilmelidir. Bir saniye kadar bu hizada tutulduktan sonra daha yavaş bir şekilde yeniden diz hizasına indirilmelidir. Bu esnada nefes alış veriş hızını ve düzenini kontrol etmek hareketin etkisini arttırır.



Bent Over Barbell Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Bent over barbell row sırt ve kanatları çalıştırmasıyla ünlü olan bir egzersizdir. Kanat kası, diğer adıyla Lattisimus dorsi en çok çalışan kas grubudur. Ayrıca Infraspinatus, Teres major ve teres minor, trapezuis kaslarının gelişimine de oldukça faydalıdır. Çekiş anında Posteriror Delroid adı verilen arka omuz kası, Biceps Brachii ve Brachiallis kasları da ikincil olarak çalışmaktadır.



Bent Over Barbell Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Spor esnasında kaldırılan ağırlıkların yanlış tutulması vücutta bazı sorunlara yol açılabilir. Bu nedenle bent over barbell row yaparken öncelikle doğru tutuş teknikleri öğrenilmelidir. Egzersiz öncesi esneme hareketleri yapılarak olası kas sorunlarının önüne geçilebilir. Ayrıca, vücudun dayanamayacağı kadar ağırlık taşımaktan kaçınılmalı, spor programında yapılan düzene göre tekrarlanması gerekir.



Bent Over Barbell Row Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Bent Over Barbell Row, sırt kaslarını ve kanatları çalıştırmak için yapılan bir harekettir. Bu nedenle aynı kas gruplarını çalıştıran diğer egzersizleri yapmak da aynı sonuca ulaşmayı sağlar. Bent Over Barbell Row yerine Inverted Row, Seated Cable Row, One Arm Dumbbell Row, Seated Band Rows hareketleri yapılabilmektedir. Bu hareketlerin bir kısmında halter ve dumbell gerekliyken bir kısmında kişinin vücut ağırlığından destek alınır.



Bent Over Barbell Row Faydaları Var mıdır?



Düzenli olarak egzersiz yapmanın hem kısa hem uzun vadede faydası çoktur. Vücudun daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olan bu hareketi sırt kaslarını güçlendirerek ağırlıkları kolayca taşıyabilmeyi sağlar. Sırt kaslarının daha güzel görünmesinin yanında, fazla yağların yakılarak iç organların daha az yorulmasına yardımcı olur.