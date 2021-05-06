BenQ Zowie 24.5'' XL2546K deneyimledik

Bildiğiniz gibi espor dünyasında hızın önemi oldukça yüksek. Daha hızlı olmak her zaman kazandıran bir avantaj olarak görülür. Bu hız kimi zaman RAM, kimi zaman CPU, kimi zaman GPU tarafında yer bulurken, nihai nokta olarak bütün bileşenlerin kesiştiği yer ise daima monitör kısmıdır. İstediğiniz kadar iyi donanımlara sahip olun, monitörünüz o hıza yetişecek şekilde üretilmemişse siz gerçek performansınızı asla gösteremezsiniz.

Bu konuda 240 Hz tazeleme hızı en önemli nokta diyebiliriz. Profesyonel bir oyuncu olan ya da olmaya niyetli espor meraklısı birinin şu an ulaşabileceği rekabet ortamındaki en gerekli tazeleme hızını temel olarak 240 Hz alabiliriz. Bir söylem olarak daha önce deneyimlemediyseniz “240Hz’nin diğerleri ile bir farkı yok” şeklinde yorum yapabilirsiniz. Matematiksel olarak bile 2 katına yakın bir farktan bahsederken, bu tarz açıklamalardan deneyimleme yoluyla yaşayan bireylerin kaçındığını görebilirsiniz.

Bütün olay temel deneyimden geçiyor. 240Hz bu ürünü deneyimledikten sonra kendi ürün ailesindeki farklı Hz aralıklarına bile artık eskisi gibi bakmayacağınızı söyleyebilirim. Yüksek FPS ile birleştiğinde 240Hz deneyiminin oyunlarda bile ciddi anlamda sizi farklılaştırdığını, rakiplerinize karşı üstünlük sağladığınızı, hele ki 60 ve 75Hz’den geçiş yapıyorsanız eğer olmadığı kadar net ve akıcı gördüğünüz sahneler ile karşılaşacağınızı söyleyebiliriz.

240Hz farkı ile birlikte ürünün 0.5ms’lik tepkime süresi de oldukça önemli bir avantaj olarak oyuncuya sunuluyor. Yapısal olarak 25”’lik ekran boyu, yenilenen ve küçültülen tabanı ile masanızın üzerinde monitörünüz ile klavye – mouse kombinasyonunuz arasında özelleştireceğiniz bir konfor alanı size sunulmuş. İster yan ister düz klavye kullanımına karşı monitörün tabanını istediğiniz gibi ayarlamanız ve yakın – uzak ekran kullanımı yapma lüksünüz mevcut.

Bir diğer önemli husus ise DyAc+. DyAc’nin 0.5ms panel üzerine uygulanmış hali sizi daha düşük tepki süresinde daha net görüntüler ile buluşturuyor. Spray kontrolünüzü kolaylaştıran, ekranın bulanıklaşması anında gözlerinizi kısarak kendinizi zora sokmanız aşamasında ekranın netleşmesini sağlayarak hedefinize daha iyi odaklanmanızı ve vuruşların yapıldığı noktaları daha iyi takip etmenizi sağlamanıza yardımcı oluyor.

BenQ’nun oyuncular ile buluşturduğu bir diğer önemli teknolojisi Black eQualizer de yine bu ürünle birlikte performansınıza güç katmak için hazır bekliyor. Temel olarak oyun içinde beyaz ve parlak alanların rengini patlatmadan siyah ve koyu alanları daha görünür hale getirmeye yoğunlaşmış teknoloji ile rakiplerinize karşı rekabet ortamında avantaj sağlayabilirsiniz.

Rekabetin orta noktasında sizi oyunun her anına dikkatle bağlamayı sağlayacak olan şey ekrandaki renklerin canlılığı ve algılarınızın uyanık kalmasıdır. Color Vibrance ile renk canlılığı ve tonların ahengini, karakterlerin detaylarını ve arkaplan ile olan değişimlerini daha net ayırt etmeniz sağlanıyor.

Monitörün değişen yapısal dizaynı ve konfor alanınıza yatkın uyumunu tamamlayıcı unsur ise monitörünüzün ayarlarını kaydedip başkaları ile paylaşabilme ya da başka bir yerdeki monitöre uygulayabilme kısmı. Ayarlarınızı cfg dosyası olarak kaydederek diğer K serisi monitörler ile paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz profesyonel oyuncuların paylaşılan ayarlarını da Zowie’nin sitesinden indirip uygulayabiliyorsunuz.