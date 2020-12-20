benjyfishy, Fornite World Cup 2021’ın iptalini değerlendirdi

Fortnite oyununda en başarılı profesyonel oyunculardan sayılan Benjy "benjyfishy" Fish, Fortnite rekabetçi sahnesinin 2021 ve 2022 yıllarında nasıl olacağına dair fikirlerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Epic Games, 2021 espor organizasyonları planında Fornite World Cup’ın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Epic Games’in bu kararını Valve’in de CS:GO için verdiği benzer bir karar izlemişti.

Bu kararla birlikte Fortnite rekabetçi sahnesinin geleceği, kimileri için endişe vermeye başlamıştı. benjyfishy ise 2021 ve 2022 senesi için hedeflerini açıklarken turnuvaların çevrimiçi gerçekleşecek olmasının oyunun geleceği ve kitlesi açısından olumsuz bir sonuç doğurmayacağına inandığını söyledi: “Bence iletişim en önemli faktör, hangi turnuvaların yapılacağı gibi bilgilerin verilmesi mühim. Epic ise bu konuda seneler içinde kendini geliştirmiş bir kurum. Şu an World Cup 2021’in gerçekleşmeyeceğini ve ana organizasyon olarak FNCS Trios’un tertip edileceğini biliyoruz.”

Rekabetçi sahnenin devamlılığı konusunda şüphesi ve endişesi olmayan oyuncu önümüzdeki seneler için hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Şu anki odağum 2021’deki FNCS turnuvalarını kazanmak ve 2022’de de World Cup’ı kazanmak. Büyük LAN turnuvalarının ve World Cup 2021’in olmayacak olması gerçekten üzücü. Fortnite zaten çevrimiçi oynanan bir oyun o yüzden bu kararın çok bir etkisi olmayacaktır ama diğer pro oyuncularla tanışmak ve onlarla aynı ortamda rekabet etmek çok daha farklı bir histi. İleride yeniden turnuvalar için seyahat edebilmek güzel olacak.”

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