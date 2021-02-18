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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı! Thomas Müller sonrası...

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Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı! Thomas Müller sonrası...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bayern Münih’te Thomas Müller şoku Koronavirüs testi pozitif...
Bayern Münih’te Thomas Müller şoku! Koronavirüs testi pozitif...

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.
Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

 

Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı Thomas Müller sonrası...

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