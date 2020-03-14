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GeriFutbol Benjamin Mendy'den corona virüsü açıklaması! "Testler negatif çıktı"
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 19:32,Son Güncelleme:/

Benjamin Mendy'den corona virüsü açıklaması! "Testler negatif çıktı"

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Benjamin Mendy'den corona virüsü açıklaması! "Testler negatif çıktı"
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Manchester City'nin futbolcusu Benjamin Mendy, corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber - Corona virüsü salgını şüphesiyle karantinaya alınan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy'den iyi haber geldi.

Mendy, corona virüsü testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Fransız futbolcu, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli" şeklinde konuştu.

Benjamin Mendyden corona virüsü açıklaması Testler negatif çıktı

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