Benjamin Mendy'den corona virüsü açıklaması! "Testler negatif çıktı"

Spor Arena Dış Haber - Corona virüsü salgını şüphesiyle karantinaya alınan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy'den iyi haber geldi.

Mendy, corona virüsü testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Fransız futbolcu, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli" şeklinde konuştu.





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