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Benjamin Mendy neden hapiste?

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Benjamin Mendy neden hapiste

Benjamin Mendy neden hapiste olduğu ile gündemde yer alıyor. Futbolculuk kariyerini Manchester City takımında sürdüren Benjamin Mendy, cinsel taciz ve tecavüz iddiaları ile cezaevine konuldu. Manchester City kulüp avukatlarının da yakından takip ettiği süreç, yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

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Benjamin Mendy  dört farklı tecavüz ve bir tane de cinsel istismar suçlaması nedeniyle 26 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunuyor. Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi bir kez daha reddedildi.

Liverpool'daki HMP Altcourse Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 27 yaşındaki futbolcu, üçüncü kez kefaletle serbest kalma başvurusunda bulundu. 7 haftadır cezaevinde olan Mendy'nin bu talebi, daha önceki talepleri gibi reddedildi.

Bugün gerçekleşen duruşmaya katılmayan Mendy, kendisine yapılan dört tecavüz ve bir cinsel istismar suçlamalarını henüz reddetmezken, Fransız futbolcunun bir sonraki duruşma tarihi olan 24 Ocak 2022'ye kadar cezaevinde kalması bekleniyor.

Fransız futbolcu, biri 18 yaşın altında olan dört kadına tecavüz ettiği ve Ocak ayında da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ağustos ayında tutuklanmıştı. Manchester City, yaşanan bu olay sonrası Mendy'nin sözleşmesini askıya almıştı.

BENJAMİN MENDY KİMDİR?

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Benjamin Mendy 17 Temmuz 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Le Havre kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Monaco, Manchester City kulüplerinde oynadı. 18 yaşından küçük bir kıza Ekim 2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 kez tecavüz edip bir kez cinsel saldırı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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