Benik Afobe'den kafa karıştıran hareket! Trabzonspor'u sildi...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Premier Lig temsilcisi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

27 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabında bulunan Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştirdi. Benik Afobe ayrıca 'hakkında' kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da kaldırdı.

KADRO DIŞI İDDİALARI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullan Avcı’nın raporu doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate’yi kadro dışı bırakan yönetimin, 3 oyuncuyu daha göndermeyi planladığı öne sürülmüştü.

Yerel basında yer alan habere göre; Djaniny Semedo, Benik Afobe ve Gaston Campi’nin kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti. Gaston Campi’nin yönetime, takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği, Benik Afobe ile Djaniny Semedo'nun ise sakatlıklarının geçmesinin ardından kadro dışı kararının kendilerine iletileceği ifade edilmişti.

KADRO DIŞI İDDİALARI SONRASI SÜRE ALDI

Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Benik Afobe’nin sağ ayak baş parmağında ezilme meydana gelmiş bu nedenle formasından bir süre uzak kalmıştı.

Süper Lig'de 19 Aralık tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Benik Afobe, daha sonra oynanan 3 Süper Lig maçında ise yedek soyunmuş ve yalnızca 40 dakika süre alabilmişti.

40 DAKİKA OYNADI

27 yaşındaki forvet, deplasmanda 1-0 kazanılan Hatayspor maçında 10 dakika, iç sahada 2-0 kaybedilen Galatasaray mücadelesinde 23 dakika, son olarak 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasında ise 7 dakika sahada kalmıştı.

YILLIK KAZANCI

Kongo asıllı İngiliz forvet, Trabzonspor’dan yıllık 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret alıyor.

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