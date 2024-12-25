Benfica'ya Kerem ve Orkun'dan sonra bir Türk daha! Bonservis bedelini duyurdular...

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Portekiz Ligi'nde Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sergiledikleri performansla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Son olarak Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica'nın Estoril Praia'yı 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldiği maça yine bu ikili damga vurmuştu.

Benfica'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 84 dakika sahada kalırken. Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giymişti.

Milli yıldızımız Orkun Kökçü, performansıyla maçın oyuncusu seçilirken Kerem Aktürkoğlu ise ayakta alkışlanmıştı.

Yıldız isimlerden çok memnun olan Portekiz temsilcisi, orta sahaya bir Türk yıldız daha transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

PORTEKİZLİLER DUYURDU

Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinde yer alan habere göre; Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i ocak ayında orta saha takviyesi olarak transfer etmeyi hedefliyor.

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Teknik direktör Bruno Lage'nin ve kulüp başkanı Rui Costa'nın onayndan geçen İsmail Yüksek'in transfer listesinde ilk sıralarda olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun Özelliklerinin kulübe çok uygun olduğu ve transferde geri sayıma geçildiği belirtildi.

12 MİLYON EURO

Haberde yer alan detayda Fenerbahçe'nin oyuncuyu 12 milyon euroya satmaya hazır olduğu belirtilirken Benfica'nın teklifinin ise maksimum 10 milyon euro olacağı belirtildi.

Tarafların arasındaki pazarlık payının çok fazla olmadığı aktarılırken anlaşmanın sağlanmasının yüksek ihtimal olduğu ileri sürüldü.

İSTATİSTİKLERİ

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçirirken bu sezon sarı lacivertli formayla 20 maçta 1.197 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı. Orta saha oyuncusu milli takımla da 19 kez sahaya çıktı.