Benfica’nın yeni kralı Kerem Aktürkoğlu

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Benfica kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, takımının önceki gün Atletico Madrid’i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçına da attığı golle damga vurdu. Portekiz ve İspanya basını, oynadığı 5 resmi maçta 4 gol, 2 asist üreten milli futbolcuya övgüler yağdırdı:
A Bola: Kerem Aktürkoğlu, bitiricilik konusunda rahattı, şut çekerken titremedi. Kontrataklara öncülük etti. Bütün bunlara, savunmadaki muazzam katkılarını ekledi.
Vermouth Deportivo: Türk golcü, Benfica’nın 4-0 kazandığı maçta yine sahneye çıktı.
El Pais: Aktürkoğlu’nun golünde Oblak çaresiz kaldı.
Diario de Noticias: Aktürkoğlu yine attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı.
Benfica, Devler Ligi’nde konuk ettiği Atletico Madrid’i 4-0’lık skorla bozguna uğratırken, açılış golünü Kerem Aktürkoğlu, son golü ise penaltıdan Orkun Kökçü attı.