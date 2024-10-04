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Benfica’nın yeni kralı Kerem Aktürkoğlu

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Şampiyonlar Ligi
Benfica’nın yeni kralı Kerem Aktürkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, attığı ve attırdığı gollerle Portekiz ekibini sırtlamaya devam ediyor. Takımının Atletico Madrid’i 4-0 yendiği karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Kerem, toplam 5 maçta 4 gol, 2 asiste ulaşırken, Portekiz ve İspanya medyasından büyük övgü aldı.

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Benfica kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, takımının önceki gün Atletico Madrid’i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçına da attığı golle damga vurdu. Portekiz ve İspanya basını, oynadığı 5 resmi maçta 4 gol, 2 asist üreten milli futbolcuya övgüler yağdırdı: 

A Bola: Kerem Aktürkoğlu, bitiricilik konusunda rahattı, şut çekerken titremedi. Kontrataklara öncülük etti. Bütün bunlara, savunmadaki muazzam katkılarını ekledi. 

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Vermouth Deportivo: Türk golcü, Benfica’nın 4-0 kazandığı maçta yine sahneye çıktı. 

El Pais: Aktürkoğlu’nun golünde Oblak çaresiz kaldı.

Diario de Noticias: Aktürkoğlu yine attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı.

Benfica, Devler Ligi’nde konuk ettiği Atletico Madrid’i 4-0’lık skorla bozguna uğratırken, açılış golünü Kerem Aktürkoğlu, son golü ise penaltıdan Orkun Kökçü attı.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Şampiyonlar Ligi

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