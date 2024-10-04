Benfica’nın yeni kralı Kerem Aktürkoğlu

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Benfica kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, takımının önceki gün Atletico Madrid’i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçına da attığı golle damga vurdu. Portekiz ve İspanya basını, oynadığı 5 resmi maçta 4 gol, 2 asist üreten milli futbolcuya övgüler yağdırdı:

A Bola: Kerem Aktürkoğlu, bitiricilik konusunda rahattı, şut çekerken titremedi. Kontrataklara öncülük etti. Bütün bunlara, savunmadaki muazzam katkılarını ekledi.

Gözden Kaçmasın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün son kurbanı Atletico Madrid Haberi görüntüle

Vermouth Deportivo: Türk golcü, Benfica’nın 4-0 kazandığı maçta yine sahneye çıktı.

El Pais: Aktürkoğlu’nun golünde Oblak çaresiz kaldı.

Diario de Noticias: Aktürkoğlu yine attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı.

Benfica, Devler Ligi’nde konuk ettiği Atletico Madrid’i 4-0’lık skorla bozguna uğratırken, açılış golünü Kerem Aktürkoğlu, son golü ise penaltıdan Orkun Kökçü attı.