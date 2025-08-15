×
Benfica'nın oyunu Fenerbahçe'nin tepesini attırdı!

Güncelleme Tarihi:

Benficanın oyunu Fenerbahçenin tepesini attırdı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 07:00

Sarı - lacivertli kulüp, milli futbolcu için yaptığı 22.5+2.5 milyon euro'luk teklifi geri çekti.

Fenerbahçe'de 'bitti' gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu transferinde son anda büyük bir kriz çıktı. Portekiz kulübü ile 22.5 milyon Euro garanti ve 2.5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı lacivertli yönetim, dün bu teklifini geri çekti. Bu şok karara tepki gösteren Benfica ise görüşmelere ara verdi.

En sert tepkiyi gösterdiler

Fenerbahçe'nin teklifi geri çekmesinin nedeni, Benfica’nın Kerem’i Şampiyonlar Ligi’ndeki Nice maçının 84. dakikasında oyuna alması. Portekiz ekibinin bu kararıyla Kerem’in play-off turunda F.Bahçe ile Benfica’ya karşı forma giyme ihtimali ortadan kalktı. Sarı lacivertliler de bu olaya en sert şekilde tepki göstermiş oldu. Yöneticilerin, “Bizim için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi play-off’unda Kerem’in oynamasını engellediniz” dediği ve teklifi 18 milyon Euro’ya düşürdüğü öğrenildi.

Bu arada F.Bahçe Omar Fayed’i satın alma opsiyonuyla Arouca’ya kiraladı.

