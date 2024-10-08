Benfica’nın gözü Orkun ve Kerem'den sonra İsmail Yüksek'te! Ocakta Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak

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Correiro da Manha’da yer alan habere göre Benfica, Fenerbahçeli İsmail Yüksek’i ocak ayında transfer etmek için çalışmalara başladı.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü’nün yer aldığı kadrosunu yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ile takviye eden Benfica’nın hedefinde şimdi de Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in olduğu iddia edildi. Portekiz medyasından Correiro da Manha’nın haberine göre devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlayan Benfica, sarı lacivertlilerin milli oyuncusunu istiyor.

iSMAiL TARZINDA OYUNCU EKSiĞi VAR

Haberde Portekiz ekibinin orta sahasında Florentino Luis’in özelliklerine sahip başka oyuncu olmadığını bu nedenle teknik direktör Bruno Lage’nin bu eksikliği milli futbolcu ile gidermek istediğine vurgu yapıldı. Benfica’nın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 Haziran’a kadar süren İsmail Yüksek’in bonservisi için 10 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi. Sarı lacivertli forma ile 91 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.

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