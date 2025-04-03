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Benfica'nın galibiyetine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu!

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi
Benficanın galibiyetine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 00:19

Benfica, Portekiz Ligi 27. hafta maçında sahasında ağırladığı Farense'yi 3-2 mağlup ederken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

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Benfica ile Farense, Portekiz Ligi 27. haftasında kozlarını paylaştı.

Estádio do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica, 3-2 kazanırken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu göz doldurdu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Benfica'yı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, 23. dakikada da Pavlidis'in golünde asisti yapan futbolcu oldu. 43. dakikada Farense Ribeiro'nun golüyle farkı 1'e indirse de 54. dakikada tekrar sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Mücadelenin 63. dakikasında ise Rony Lopes skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 65 yapan Benfica, averajla zirve takibini sürdürdü. Farense ise 17. sırada 17 puanda kaldı.

Portekiz Ligi 28. hafta maçında Benfica, dev maçta deplasmanda Porto'nun konuğu olacak.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi

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