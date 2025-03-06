Benfica'nın Barcelona yenilgisi sonrası Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Milyon dolarlık soru: Türk nerede? Umursamaz

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Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica, evinde İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk etti. Luz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çaldı.

SZCZESNY'DEN 7 KURTARIŞ

Mücadelenin henüz 18. Saniyesinde Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içinden vuruşunda maçta 7 hayati kurtarış yapan Barcelona kalecisi Szczesny son anda çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Barcelona tek golle kazandı.

Barcelona’ya galibiyeti getiren golü 61’inci dakikada Raphinha kaydetti. Mücadelenin 22’nci dakikasında konuk ekipte Pau Cubarsi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

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RÖVANŞ 11 MART'TA

Öte yandan milli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11’de başladı. Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü ise 84’üncü dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı. Bu eşleşmenin rövanşı 11 Mart Salı günü TSİ 20.45'te Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona, Curbarsí'nin 22. dakikada oyundan atılması nedeniyle maçın büyük bir bölümünü bir eksik oyuncuyla oynamak zorunda kalmasına rağmen Benfica deplasmanında galip gelerek Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantajı kaptı. Bu istatistik Katalan takımı için eşi benzeri görülmemiş bir başarıya işaret ediyor, zira milyonluk turnuva tarihinde ilk kez bir takım bu kadar uzun süre (69 dakika) bir kişi eksik oynadıktan sonra deplasmanda kazandı.

Bir önceki rekor, 2018 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Valencia deplasmanında 62 dakika bir eksik oyuncuyla oynadıktan sonra kazanan Juventus'a aitti. O maçta Cristiano Ronaldo kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı bir konumda bırakmıştı.

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LAGE’NİN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Maçın ardından açıklama yapan Benfica Teknik Direktörü Lage, 'Maçın 20. saniyesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğumuz şansla başladık ve ardından bir başka mükemmel şansla maçı bitirdik. 90 dakika boyunca gol atabileceğimiz ve farklı bir sonuç elde edebileceğimiz birkaç iyi fırsat vardı. En önemli şey büyük bir takıma karşı yaptıklarımızın değerini bilmek ve mümkün olduğunca çabuk toparlanmak. Nacional'e karşı çok önemli bir maçımız var. Ardından Barcelona'ya gidip kazanmak ve tur atlamak zorundayız. Soyunma odasında da bunu konuştuk ve bu zihniyetle devam etmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

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ABOLA: ‘MİLYON DOLARLIK SORU: TÜRK NEREDE?’

Maçın ardından Portekiz gazetesi Abola yayınladığı maç değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Abola, 10 üzerinden 4 verdiği Kerem’in Barcelona maçındaki performansı sonrası şu ifadeleri kullandı;

‘Milyon dolarlık soru: Sezonun ilk iki ayında Benfica taraftarlarını büyüleyen Türk nerede? İlk yarıda topa mümkün olan en iyi şekilde kafa vuracak soğukkanlılığı gösteremedi ve Szczesny'nin kurtarmasına izin verdi. İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil oldu ama yine de geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarattığı tehlikeyi yaratamayacak kadar umursamazdı.

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Orkun Kökçü için ise Portekizli gazete şu değerlendirmeyi yaptı; 'Cubarsí'nin atılmasının ardından Szczesny tarafından kurtarılan harika bir serbest vuruş ve maç boyunca en iyi uzun mesafeli şut atan oyuncu. Ancak hedefi biraz şaştı.'