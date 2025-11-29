×
HABERLERSpor Haberleri

Benfica'dan resmi Rafa Silva açıklaması geldi! Başkan Rui Costa transfer iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Güncelleme Tarihi:

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 09:25

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve adı transferde eski kulübü Benfica'yla anılan Rafa Silva için Portekiz devinin en yetkili isminden resmi açıklama geldi.

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını bahane ederek antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma isteği sürüyor.

Adı eski takımı Benfica'yla anılmaya başlayan Rafa Silva için Portekiz devinden resmi açıklama yapıldı.

Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, bu akşam Nacional ile oynayacakları Portekiz Ligi'nin 12. hafta maçı öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

Rui Costa bir gazetecinin, "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği söyleniyor. Taraftara bir Christmas (Noel) hediyeniz olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı.

"Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bunu konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız."

1,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol - 16 asistlik performans sergiledi.

#Transfer#Rafa Silva#Beşiktaş

