Benfica'dan Rafa Silva kararı!

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sonrasında da devam etti.

32 yaşındaki Portekizli yıldız, dün Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gelmesine rağmen sabah salonda yapılan çalışmaya akşam ise sahadaki antrenmana katılmadı.

İsmi transferde eski kulübü Benfica ile anılmaya başlayan Rafa Silva için Kırmızı-beyazlı kulüp kararını verdi.

BEŞİKTAŞ'LA İYİ İLİŞKİLERİ BOZMAK İSTEMİYORLAR

A Bola gazetesinin haberine göre; Benfica, Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki uyuşmazlık çözülene kadar süreci takip etmeye devam edecek. Beşiktaş ile olan iyi ilişkileri bozmak istemeyen Benfica yönetimi, Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshetmesi ve Portekiz'e dönmek istemesi halinde transfer için girişimlere başlayacak.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Başkan Manuel Rui Costa, teknik direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco'nun Rafa Silva'nın takıma çok olumlu katkı sağlayabileceğine inandığı belirtilirken, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun iki tarafın da zarar görmeyeceği bir şekilde Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmek istediği ve ayrılık ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maça çıkan Rafa Silva, 39 gole doğrudan katkı (23 gol - 16 asist) sağladı.