Benfica'dan Mourinho açıklaması!

Benfica'dan Mourinho açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Benfica#Bruno Lage
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 13:01

Benfica, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelerin devam ettiğini ve yakında sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Karabağ FK'ya 3-2 mağlup olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin görevine son verildi ve Moruinho, Benfica için Lizbon'a gitti.

Benfica, Jose Mourinho için resmi açıklamada bulundu:

"Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak işe alınmasına yönelik görüşmeler sürmektedir ve bu görüşmelerin yakında tamamlanması beklenmektedir."

Mourinho, Benfica ile ilgili "Uçağa binmeden önce bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Evet, ilgilenebilirim dedim. Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak." açıklamalarında bulundu.

