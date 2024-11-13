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Benfica'dan Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro! Kerem Aktürkoğlu'nun ardından onu da istiyorlar

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#Transfer#Galatasaray#Benfica
Benficadan Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro Kerem Aktürkoğlunun ardından onu da istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 18:51

Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performanstan büyük mutluluk duyan Benfica, Galatasaray'ın bir diğer milli yıldızı için kollarını sıvadı.

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Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Galatasaray'ın milli yıldızını da kadrosuna katmak istiyor.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden ve milli yıldızı ortaya koyduğu müthiş performans sonrası en az 60 milyon Euro'ya satmayı planlayan Portekiz ekibi, şimdi de gözünü Yunus Akgün'e çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; genç yeteneğin yükselişini yakından takip eden Benfica, Yunus Akgün için Galatasaray'a 15-20 milyon Euro bandında bir teklif yapmayı planlıyor.

Transfer gerçekleşirse Portekiz takımının kanatlarında Kerem ve Yunus, orta sahasında da Orkun Kökçü oynayacak.

Öte yandan İspanyol basını, Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ın da Yunus Akgün'le ilgilendiği iddia edildi.

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GALATASARAY'DA 8 GOLE KATKI YAPTI

Yunus Akgün bu sezon toplam 1.050 dakika süre alırken 6 gol ve 2 asist ile Galatasaray'a katkı sağladı.

Galatasaray ile 2026 senesine kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 6.50 milyon Euro.

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#Transfer#Galatasaray#Benfica

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