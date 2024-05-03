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Benfica'dan flaş Orkun Kökçü kararı! Galatasaray'ın istediği Rafa Silva...

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#Transfer#Orkun Kökçü#Benfica
Benficadan flaş Orkun Kökçü kararı Galatasarayın istediği Rafa Silva...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 14:20

Benfica, sezon içerisinde kadro dışı bırakıp affettiği Orkun Kökçü ve Galatasaray'ın ilgilendiği Rafa Silva hakkında yeni bir karar aldı.

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Rafa Silva ile yollarını ayırmayı planlayan Benfica'nın yeni kararı duyuruldu.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Orkun Kökçü gelecek sezon, sırtında taşıdığı 10 numaranın gerçek anlamda sahibi olacak ve Rafa'nın hücumdaki rolünü üstlenecek.

Haberde; Orkun'un yeni görevi için bu sezondan hazırlıklara başlayan Benfica teknik heyetimim, yıldız oyunucunun oynamaktan daha fazla keyif aldığı 10 numara pozisyonunda görev vermeye başladığı belirtildi.

23 yaşındaki, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 40 maçta 5 gol 11 asistlik performans gösterdi. Benfica, Orkun Kökçü'yü sezon başında 25 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan transfer etmişti.

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KADRO DIŞI KALDI, AFFEDİLDİ

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda basınına verdiği röportajda, "Benfica'da beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadece kısmen gerçekleşti. Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım" sözlerini sarf etmişti.

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Bu açıklamaların ardından kadro dışı kalan Orkun, bir süre sonra affedilip yeniden takıma katılmıştı.

GALATASARAY'A MÜJDE

Ayrıca bu karar, bir süredir ilgilendiği ve bonservissiz kadrosuna katmaya çalıştığı Rafa Silva için sarı-kırmızılılara müjde oldu.

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#Transfer#Orkun Kökçü#Benfica

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