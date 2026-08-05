Benfica'dan Fenerbahçe'yi şoke eden talep!

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Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Yunan golcü Vangelis Pavlidis oldu.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Record gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis için Benfica'ya 40 milyon euroluk teklifte bulundu. Benfica yönetimi ise bu teklifi düşük bularak reddetti.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Yunan golcünün menajeri Arturo Canales'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği ancak yapılan temaslara rağmen Benfica'nın oyuncuyu satmaya yanaşmadığı belirtildi.

70 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberin devamında Benfica'nın Yunan golcüyü yalnızca 70 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satmayı değerlendireceği ifade edilirken, Pavlidis'e yaz transfer dönemi sonunda takımda kalması halinde prim verileceği ve maaşında iyileştirmeye gidilmesinin planlandığı aktarıldı.

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3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Benfica ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yunan golcünün kontratında 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi mevcut.

112 MAÇTA 84 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Benfica formasıyla bugüne de 112 maça çıkan Pavlidis, 64 gol atıp 20 de asist üreterek toplamda 84 gole doğrudan katkı sağladı.