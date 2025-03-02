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Benfica'dan Beşiktaş'ı üzen Schjelderup kararı

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#Transfer#Beşiktaş#Andreas Schjelderup
Benficadan Beşiktaşı üzen Schjelderup kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 17:13

Benfica, gelecek sezon Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.

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Gelecek sezon kadrosunda büyük oranda revizyona gitmesi beklenen Beşiktaş'ta Dortmund'un eski Şef Scout'u Eduard Graf dün itibarıyla görevine resmen başladı.

Transfer çalışmalarına şimdiden start veren siyah-beyazlılarda bir süredir teknik direktör Solskjaer'in Benfica'da forma giyen vatandaşı Andreas Schjelderup'u kadrosunda görmek istediği iddia ediliyordu.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Benfica, Schjelderup'un durumunu sormak için kendileriyle iletişime geçen Beşiktaş'a "oyuncu satılık değil, kadromuzun önemli bir parçası" yanıtını vererek transfere kapıyı kapattı.

Benficadan Beşiktaşı üzen Schjelderup kararı

AJAX VE ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

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Benfica'da Başkan Rui Costa ve teknik direktör Bruno Lage'nin, forma yarışında Bruma ve Kerem Aktürkoğlu'nun gerisinde kalmasına rağmen genç kanat oyuncusuna çok güvendikleri ve bu sebeple şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemedikleri kaydedildi.

Schjelderup ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ajax ve Atlético Madrid'in de ilgilendiği belirtiliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Benfica ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Schjelderup'un serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro.

ANDREAS SCHJELDERUP’UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıkan genç oyuncu; sahada bulunduğu 808 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.

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#Transfer#Beşiktaş#Andreas Schjelderup

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