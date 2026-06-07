Benfica'dan Beşiktaş'ı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro!

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Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren, teknik direktörlük koltuğunu da Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş'ta gözler artık yeni sezon kadro yapılanmasına ve transfere çevrilmiş durumda.
Hyeon-gyu Oh'un yanına tecrübeli bir golcü arayan siyah-beyazlarda gündeme gelen isimlerden birisi de Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis oldu.
Correio da Manhã gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Pavlidis için Benfica'ya 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Benfica ise son iki sezonun gol kralı olan Yunan forveti bu fiyata bırakmayacağını belirterek siyah-beyazlıların teklifini reddetti.
50 MİLYON EURO İSTEDİLER!
Haberde Benfica'nın Pavlidis için Beşiktaş'tan 50 milyon euro talep ettiği, siyah-beyazlıların ise bu karşı teklife olumlu ya da olumsuz bir dönüş sağlamadığı belirtildi.
PERFORMANSI
Benfica formasıyla ilk sezonunda 57 resmi maçta 30 gol - 13 asistlik performans sergileyen Pavlidis, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda ise 53 maçta 30 gol atıp 6 da asist üretti.
3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2024 yazında 18 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer edilen 27 yaşındaki Yunan golcünün Benfica ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.