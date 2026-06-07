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Benfica'dan Beşiktaş'ı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vangelis Pavlidis
Benficadan Beşiktaşı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 10:08

Portekiz devi Benfica, Beşiktaş'ın Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifi reddederek Yunan golcü için astronomik bir talepte bulundu. İşte detaylar...

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Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren, teknik direktörlük koltuğunu da Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş'ta gözler artık yeni sezon kadro yapılanmasına ve transfere çevrilmiş durumda.

Hyeon-gyu Oh'un yanına tecrübeli bir golcü arayan siyah-beyazlarda gündeme gelen isimlerden birisi de Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis oldu.

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Correio da Manhã gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Pavlidis için Benfica'ya 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Benfica ise son iki sezonun gol kralı olan Yunan forveti bu fiyata bırakmayacağını belirterek siyah-beyazlıların teklifini reddetti.

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Benficadan Beşiktaşı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro

50 MİLYON EURO İSTEDİLER!

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Haberde Benfica'nın Pavlidis için Beşiktaş'tan 50 milyon euro talep ettiği, siyah-beyazlıların ise bu karşı teklife olumlu ya da olumsuz bir dönüş sağlamadığı belirtildi.

Benficadan Beşiktaşı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro

PERFORMANSI

Benfica formasıyla ilk sezonunda 57 resmi maçta 30 gol - 13 asistlik performans sergileyen Pavlidis, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda ise 53 maçta 30 gol atıp 6 da asist üretti.

Benficadan Beşiktaşı şoke eden transfer yanıtı: 50 milyon euro

3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 18 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer edilen 27 yaşındaki Yunan golcünün Benfica ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vangelis Pavlidis

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