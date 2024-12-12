Benfica'da beklenmedik kayıp! Kerem Aktürkoğu ve Orkun Kökçü...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Benfica, turnuvanın zayıf takımlarından Bologna'yı konuk etti.

Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Portekiz ekibi Benfica'da milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu 72, Orkun Kökçü 80 dakika süre aldı.

Beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Benfica, 10 puanla 15. sırada yer aldı. Son sıralarda yer alan Bologna ise puanını 2 yaptı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bologna ise Borussia Dortmund'u konuk edecek.