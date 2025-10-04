×
Benfica'da Porto derbisi öncesi büyük şok: Jose Mourinho ve futbolcular virüse yakalandı!

#Portekiz Ligi#Benfica#Jose Mourinho
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 14:27

Portekiz Premier Ligi'nde yarın oynanacak Porto - Benfica derbisi öncesinde konuk takımda salgın şoku yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da dahil olmak üzere birçok oyuncu ve teknik ekip üyesi viral semptomlar gösteriyor.

Portekiz Premier Ligi'nin 8. haftasında yarın akşam lider Porto ile 3. sıradaki Benfica derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren devam maç öncesinde konuk ekip Benfica'da viral salgın şoku yaşanıyor.

A Bola gazetesinin özel haberine göre; Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho da dahil olmak üzere birçok oyuncu ve teknik ekip üyesi viral semptomlar gösteriyor. Baş ağrısı ve vücut ağrıları şikayetleri olduğu belirtilen isimler, Dragão'da oynanacak maçta görev yapamayacak.

Halihazırda virüsten etkilenenlerin sağlık durumunun kötüleşmesi ve diğer oyunculara da yayılması ihtimali endişe yaratırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Porto ile Benfica, erteleme olmaması durumunda, yarın TSİ 23:15'te karşı karşıya gelecek.

#Portekiz Ligi#Benfica#Jose Mourinho

