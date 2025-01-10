Benfica'da okların hedefi Kerem Aktürkoğlu! 'Büyük tehdit' diyerek takım içinde yaşananları servis ettiler...

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Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya yaz transfer döneminin son gününün son saniyesinde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun adı gündemden düşmüyor.

Benfica kariyerine parlak bir başlangıç yapan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

Benfica'nın Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'yı 3-0'la geçtiği maça yedek kulübesinde başlayan Aktürkoğlu, 64. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

33 GÜNDÜR GOLÜ YOK, ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve 33 gündür fileleri sarsamayan yıldız futbolcu, Portekiz basınının da gündemine oturdu.

TEHDİT: SCHJELDERUP

A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğünü fırsata çeviren 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'un milli futbolcu için forma tehdidi odluğunu yazdı.

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Haberin devamında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin son maçta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine şans verdiği Schjelderup'tan memnun kaldığı belirtilirken, "Schjelderup, Benfica'ya imza attıktan iki yıl sonra ilk 11'e adını yazdırdı ve kulübün oynadığı kumarı haklı çıkardı. Bruno Lage izlediği performanstan etkilendi. Genç futbolcu kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Aktürkoğlu'nu tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TAKIMININ EN SKORERİ AMA...

Yaşadığı performans düşüşü sonrası ülke basını tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde takımının hem gol hem de asist kralı olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz hafta Braga'ya 2-1 kaybeden Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, Mais Futebol ve A Bola gazeteleri tarafından yenilginin ana sorumlarından biri olarak gösterilmişti.

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"ALBENİSİNİ KAYBETTİ"

A Bola, teknik direktör Bruno Lage'in Aktürkoğlu'nun performansından memnun olmadığını belirtirken takım içindeki albenisini kaybettiğini yazmıştı.

Bu sezon Benfica formasıyla 22 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.