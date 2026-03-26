Benfica'da Mourinho için karar verildi!

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 14:36

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, önümüzdeki sezon için Jose Mourinho ile devam kararı aldı.

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konusunda karar verildi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Benfica, 2026-2027 sezonunda da Mourinho ile yola devam etme kararı aldı.

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Portekizli teknik adam ile sözleşmesinde yer alan özel maddeye rağmen çalışmak istediği ifade edildi.

Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede her ne kadar iki tarafın da tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine izin veren bir madde olsa da iki tarafın da önümüzdeki sezon için birlikte çalışma kararı aldığı bildirildi.

