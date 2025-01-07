Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun suskunluğu göze battı: 'Tüm albenisini kaybetti!'

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz macerası muhteşem başlamıştı.

Gösterdiği performansla kırmızı beyazlı taraftara adeta bir resital sunan yıldız oyuncunun son 4 maçtaki suskunluğu dikkat çekiyor.

Braga'nın Benfica'yı 2-1 yendiği maçta da varlık gösteremeyen 26 yaşındaki oyuncu eleştirilerden nasibini alırken Portekiz basınında Aktürkoğlu'na yönelik sert sözler kullanıldı.

"BÜYÜSÜNÜ KAYBETTİ"

Golcü futbolcu Mais Futebol ve A Bola gazeteleri tarafından yenilginin ana sorumlarından biri olarak gösterilirken A Bola bugün yeni bir iddia daha ortaya attı.

Gazete, teknik direktör Bruno Lage'in Aktürkoğlu'nun performansından memnun olmadığı belirtirken takım içindeki albenisini kaybettiğini de yazdı.

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HEM GOL HEM ASİST KRALI

Yaşadığı performans düşüşü sonrası ülke basını tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde takımının hem gol hem de asist kralı olarak öne çıkıyor.

Milli futbolcu, şu ana kadar ligde çıktığı 13 maçta takımına 6 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

BENFICA ZİRVE YARIŞINDA GERİYE DÜŞTÜ

Braga'ya karşı alınan mağlubiyet, Kerem Aktürkoğlu kadar takımı Benfica'yı da zora soktu. Bu yenilgi ile birlikte 38 puanda kalan Portekiz ekibi, üçüncü sıraya geriledi.

Kartallar, Portekiz Lig Kupası'nın yarı final maçında yine Braga'nın rakibi olacak. 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan mücadele saat 22.45'te başlayacak.