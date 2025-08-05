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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Kadroya alınmadı

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Fenerbahçe
Benficada Kerem Aktürkoğlu şoku Kadroya alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 13:54

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Nice maçı öncesindeki son antrenmanına katılmadı. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle yarınki Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Benfica'da OGC Nice ile yarın deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Nice maçı öncesindeki son antrenmana katılmadığı belirtildi.

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YARIN OYNAMAYACAK!

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yarınki Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Lage, yaptığı açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye’den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak. Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum. Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Daha önce Bruma'yı sakatlığı kurban veren Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun da sakatlanmasının ardından sol kanat rotasyonunda yalnızca Andreas Schjelderup kaldı.

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FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞÜYOR

Milli futbolcu bir süredir Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu'yla prensip anlaşmasına vardığı, Benfica'yla görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Fenerbahçe

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