Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Kadroya alınmadı

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Benfica'da OGC Nice ile yarın deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Nice maçı öncesindeki son antrenmana katılmadığı belirtildi.

YARIN OYNAMAYACAK!

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yarınki Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Lage, yaptığı açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye’den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak. Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum. Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Daha önce Bruma'yı sakatlığı kurban veren Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun da sakatlanmasının ardından sol kanat rotasyonunda yalnızca Andreas Schjelderup kaldı.

FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞÜYOR

Milli futbolcu bir süredir Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu'yla prensip anlaşmasına vardığı, Benfica'yla görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.