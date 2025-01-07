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Benfica'nın hocasından Kerem Aktürkoğlu itirafı! Eleştiriler yükselmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi
Benficanın hocasından Kerem Aktürkoğlu itirafı Eleştiriler yükselmişti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 18:52

Lig Kupası'nda Braga ile karşılaşacak Benfica'da Teknik Direktör Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bruno Lage, son maçlarda skor katkısı veremeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya da yanıt verdi.

Portekizli Teknik Direktör Bruno Lage, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" sorusuna yanıt verirken "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." ifadelerini kullandı.

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KEREM'E ELEŞTİRİLER

Portekiz basını, 7 Aralık'taki Guimaraes maçından bu yana sessiz kalan 26 yaşındaki futbolcuyu son oynanan Braga maçından sonra eleştirmişti. 

Benfica'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol attı ve 9 asistlik performans sergiledi.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Ligi

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