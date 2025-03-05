Benfica'da bu akşamki dev Barcelona maçı öncesi gündem oruç! Kerem ile Orkun için son karar verildi

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Devler Ligi’nde bu akşam Portekiz ekibi Benfica evinde Barcelona’yı konuk edecek.

Dev maç öncesi Portekiz'de başlayan Ramazan Ayı ve oruç tutan Müslüman futbolcuların performans kaygıları gündeme geldi. Benfica'da milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutmaları tartışma konusu oldu.

PORTEKİZ’DE GÜNDEM ORUÇ TUTAN OYUNCULAR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde söz konusu 4 oyuncunun oruç tutacak olması oyuncuların performansına etki edebileceği altını çizilirken, ‘Müslümanlar bu cuma günü Ramazan ayına başladı ve 30 Mart'a kadar gün doğumundan gün batımına kadar hiçbir şey yiyip içmeyecekler. Bu durum, yaşam biçiminde önemli bir değişikliğe yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

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Haberin devamında ise Benfica teknik direktör Bruna Lage ise futbolcularına güvendiğini dile getirilerek; "Türk asıllı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İsviçre doğumlu ancak Türk vatandaşlığı da bulunan Zeki Amdouni ve İsviçre kökenli olup Arnavut vatandaşlığı da olan Adrian Bajrami, Ramazan ayı boyunca oruç tutacak. Bu dönemde Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı son 16 turu maçları ve ligde Nacional ve Rio Ave ile yapacağı karşılaşmalar gibi zorlu bir fikstüre sahip. Teknik direktör Bruno Lage, bu oyuncuların deneyimlerine güveniyor ve Ramazan'ın fiziksel durumlarına olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyor." ifadeleri yer almıştı.

ÖZELLİKLE TÜRK OYUNCULARA VURGU YAPILDI

Öte yandan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na ise ayrı bir parantez açan gazete, "Özellikle bu ikilinin en çok kullanılanlar arasında olması, teknik ve sağlık birimlerini konuya daha yakından bakmaya sevk edebilir." şeklinde yazdı.

BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin oruç tutan oyuncularına Ramazan boyunca süre verip vermeyeceği merak edilirken bu akşam Barcelona maçı öncesi kararı belli oldu.

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Lage’nin Müslüman oyuncularının oruç tutmasının performanslarına bir engel oluşturacağını düşünmüyor. Dolayısıyla Benfica’nın bu akşam Barcelona karşısındaki ilk 11 de buna göre şekillenecek.

LAGE'NİN KARARI: HEM ORKUN HEM KEREM İLK 11’DE

Portekiz basınından alınan son bilgilere göre Benfica, Barcelona karşısına Trubini, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup 11'yle çıkacak.

Barcelona gibi dev bir rakip karşısında ilk 11'inde hem Kerem hem de Orkun'a yer verecek olan Lage, oruç tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

Barcelona ise Portekiz'deki rakibi karşısına Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN RAKAMLARI

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan ve yaptığı hızlı başlangıçla birlikte ülke gündemine damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 35 maçta 11 kez gol sevinci yaşarken, 6'da asist katkısında bulundu.

Benfica formasıyla ikinci sezonunu geçiren Orkun Kökçü ise çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol, 5 asist yaparak toplam 13 gole direkt katkı sağladı.