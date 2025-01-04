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Benfica yine kaybetti, iki maçta sıfır çekti! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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#Futbol#Benfica#Braga
Benfica yine kaybetti, iki maçta sıfır çekti Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 22:57

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı maçta Benfica, konuk ettiği Braga'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir darbe aldı.

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Portekiz Ligi'nin 17. haftasında zirve mücadelesi veren Bruno Lage yönetimindeki Benfica, Carlos Carvalhal'ın çalıştırdığı Braga'ya 2-1 yenildi ve üst üste iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Braga'nın galibiyet gollerini 17. dakikada Fran Navarro ve 40. dakikada Robson Bambu attı. Ev sahibi Benfica'nın tek golü ise 78. dakikada Arthur Mendonça Cabral'dan geldi.

Benfica'da milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu 67, Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Benfica, 38 puanla üçüncü sırada kaldı. Braga ise puanını 31 yaparak maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Famalicao'yu konuk edecek. Braga ise Estrela deplasmanına gidecek.

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#Futbol#Benfica#Braga

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