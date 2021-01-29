Benfica TD Jorge Jesus koronavirüse yakalandı!
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Benfica Kulübü, 66 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jesus'un son yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Durumu iyi olduğu belirtilen Jesus'un izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
Tecrübeli teknik direktör, son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Belenenses'i 3-0 yendikleri karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamamıştı.
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