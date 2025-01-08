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Benfica Sporting Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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#Benfica#Sporting Braga#Kerem Aktürkoğlu
Benfica Sporting Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 09:33

Benfica - Sporting Braga maçı ile Portekiz Lig Kupası Yarı Final karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz hafta lig mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelmiş, mücadele Braga'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki rövanş niteliğindeki Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Benfica - Sporting Braga maçı, Portekiz Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde büyük bir heyecana sahne olacak. Hem Benfica hem de Sporting Braga, ligdeki oynadıkları son mücadelenin rövanşı niteliğindeki bu karşılaşmada tüm hünerlerini sergileyecek. Benfica Sporting Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

BENFİCA SPORTİNG BRAGA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Lig Kupası Yarı Final mücadelesi kapsamında Benfica - Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22.45'te oynanacak ancak yayıncı kuruluş bilgisi şu an için açıklanmadı.

Kerem Aktürkoğlu İlk 11'de mi? Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olup olmadığıyla ilgili şu an elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, oyuncunun son form durumu ve teknik direktörün kararları doğrultusunda sahada olma olasılığı yüksek görünüyor.

 

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#Benfica#Sporting Braga#Kerem Aktürkoğlu

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