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Benfica şaşırttı! Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken...

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Milli Takım
Benfica şaşırttı Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 09:32

Attığı üç golle Türkiye - İzlanda maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi fakat Portekiz ekibinin dün akşamki sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldığı maçın baş mimarı hiç kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu oldu.

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem, İzmir'deki milli maça damga vurarak üç güzel golle geceyi kapattı.

Zaman zaman sarı kırmızlı taraftarlar tarafından eleştirilen Kerem'in attığı goller haricindeki performansı büyük övgü alırken, sosyal medyada oyuncuyla ilgili çok sayıda pozitif paylaşım yapıldı.

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Kerem Aktürkoğlu X'te TT olurken Benfica Kulübü'nden milli yıldıza dair tek paylaşım dahi yapılmaması dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabında ise aksine coşkulu paylaşımlar yapıldı. 

 

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Milli Takım

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